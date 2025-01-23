Kartalkaya yangını: 3 ülke liderinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonu

Üç ülkenin lideri, Bolu Kartalkaya'daki bir kayak merkezindeki otelde yaşanan facia nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı.

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Erdoğan ile telefonda görüştü.

Görüşmelerde liderler, Bolu Kartalkaya’daki otelde gerçekleşen yangın faciası ile ilgili taziye dileklerini ve Türkiye’ye desteklerini ifade etti.

Adalet Bakanlığı'nın güncel açıklamasına göre kayak merkezindeki bir otelde gerçekleşen yangında 78 kişi hayatını kaybetti.