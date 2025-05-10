Kartel savaşları çocukları da vurdu: 39 çocuk öldü, 100'ü hala kayıp

Meksika'nın kuzeybatısındaki Sinaloa uyuşturucu kartelinin iki kanadı arasında aylardır süren çatışmalarda onlarca çocuk yaşamını yitirdi.



Sinaloa Eyalet İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Oscar Loza, kartel kurucularından birinin geçen temmuz ayında yakalanmasının ardından çıkan olaylarda en az 100 çocuğun kaybolduğunu açıkladı.

39 ÇOCUK ÇATIŞMALARDA ÖLDÜ



AFP'nin savcılığa dayandırdığı verilerine göre ise silahlı çatışmalarda 39 çocuk hayatını kaybetti.



Kurbanlar arasında, çete üyeleriyle güvenlik güçleri arasındaki çapraz ateşte kalarak hayatını kaybeden 7 ve 12 yaşlarındaki iki kız çocuğu da bulunuyor.

EL CHAPO VE AİLESİ FİTİLİ ATEŞLEDİ



Silahlı saldırı, tutuklu uyuşturucu kaçakçısı Joaquin "El Chapo" Guzman ve uyuşturucu kartelinin diğer üst düzey isimlerinin doğum yeri olan Badiraguato belediyesinde gerçekleşti.



İç çekişmenin El Chapo ve oğullarına sadık çete üyeleriyle Zambada'ya bağlı olanları karşı karşıya getirdiği düşünülüyor.

MEKSİKA'NIN UYUŞTURUCUYA KAYBETTİKLERİ



Çete içindeki çatışmanın El Chapo ve oğullarına sadık çete üyeleriyle Zambada'ya bağlı olanlar arasında çıktığı tahmin ediliyor.



Çatışmada bin 200'den fazla kişi öldü ve bin 400 kişi kayıp. Meksika genelinde ise 2006'dan bu yana uyuşturucu kaçakçılığı ve çetelerle bağlantılı suçlar nedeniyle 480 bin kişi öldürüldü.