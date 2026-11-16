"Kartellerin Vaftiz Babası" öldü
16.11.2026 06:21
Son Güncelleme: 16.11.2026 06:32
1989'dan bu yana tutuklu bulunan Gallardo'nun kaldırıldığı hastanenin çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri alınmıştı.
Meksika'nın en büyük uyuşturucu kartellerinden Guadalajara'nın "Kartellerin Vaftiz Babası", "El Padrino" ve "Patronların patronu" lakaplı kurucusu Felix Gallardo, 80 yaşında öldü.
Meksika'da uyuşturucu ticareti tarihinin en güçlü suç örgütü elebaşlarından biri olarak bulunan Guadalajara Karteli'nin kurucusu ve lideri Felix Gallardo'nun 80 yıllık ömrü hapisten çıkmaya yetmedi.
Gallardo'nun 1989'dan bu yana tutuklu bulunduğu Jalisco eyaletinin Güvenlik Sekreterliği, kartel liderinin çoklu organ yetmezliği gelişmesi sonucu öldüğünü duyurdu.
Jalisco eyaletindeki Puente Grande cezaevinde 40 yıllık hapis cezasını çeken Felix Gallardo, düşük oksijen seviyeleri ve kronik sağlık sorunları nedeniyle 13 Kasım'da yoğun güvenlik önlemleri altında Guadalajara'daki özel bir hastaneye kaldırılmıştı.
Felix Gallardo, Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçılarıyla ittifaklar kurulmasında kilit rol oynamış ve ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'nin (DEA) ajanı Enrique Camarena Salazar'ın 1985'te öldürülmesi suçundan hüküm giymişti. Söz konusu cinayet ABD'de halen derin bir yara olarak varlığını koruyor.
Felix Gallardo, cezaevinde rahatsızlanınca Guadalajara'daki özel bir hastaneye kaldırılmıştı.
FELİX GALLARDO KİMDİR?
Felix Gallardo, 8 Ocak 1946'da Meksika'nın kuzeybatısındaki Sinaloa eyaletinin başkenti Culiacan yakınlarındaki kırsal Bellavista yerleşiminde doğdu.
1980'lerde kurduğu Guadalajara Karteli ile Meksika'dan ABD'ye uyuşturucu trafiğini tek merkezde toplayan Gallardo, Rafael Caro Quintero ve Ernesto Fonseca Carrillo ile birlikte ülkenin en büyük suç ağını inşa etti.
Eski bir polis memuru olan Felix Gallardo, Kolombiyalı kartellerle kurduğu stratejik ittifaklarla rotayı kokaine çevirdi.
Gallardo'nun yarattığı Guadalajara Karteli, güvenlik koordinatörü olarak çalışan El Chapo da dahil gelecekteki dev uyuşturucu baronlarını ortaya çıkardı. Gallardo, ünlü Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar ile bağlantı bile kurdu.
İlerleyen yaşı nedeniyle son yıllarda hipertansiyon, diyabet, kısmi körlük ve ilerleyen sağırlık gibi ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden Felix Gallardo'nun ölümü, Latin Amerika suç tarihinde bir dönemin kapanması olarak değerlendiriliyor.