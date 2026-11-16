"Kartellerin Vaftiz Babası" öldü

FELİX GALLARDO KİMDİR?

Felix Gallardo, 8 Ocak 1946'da Meksika 'nın kuzeybatısındaki Sinaloa eyaletinin başkenti Culiacan yakınlarındaki kırsal Bellavista yerleşiminde doğdu.

1980'lerde kurduğu Guadalajara Karteli ile Meksika'dan ABD'ye uyuşturucu trafiğini tek merkezde toplayan Gallardo, Rafael Caro Quintero ve Ernesto Fonseca Carrillo ile birlikte ülkenin en büyük suç ağını inşa etti.

Eski bir polis memuru olan Felix Gallardo, Kolombiyalı kartellerle kurduğu stratejik ittifaklarla rotayı kokaine çevirdi.

Gallardo'nun yarattığı Guadalajara Karteli, güvenlik koordinatörü olarak çalışan El Chapo da dahil gelecekteki dev uyuşturucu baronlarını ortaya çıkardı. Gallardo, ünlü Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar ile bağlantı bile kurdu.

İlerleyen yaşı nedeniyle son yıllarda hipertansiyon, diyabet, kısmi körlük ve ilerleyen sağırlık gibi ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden Felix Gallardo'nun ölümü, Latin Amerika suç tarihinde bir dönemin kapanması olarak değerlendiriliyor.