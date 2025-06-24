Kaşifleri öldüren mantar kansere tedavi olacak

Mısır'da arkeologlar 1920'lerde Kral Tutankhamun'un mezarını açtıktan sonra, kazı ekibi arasında bir dizi zamansız ölüm gerçekleşmesi "Firavun'un laneti" söylentilerini körükledi.



Daha sonra 1970'lerde bir düzine bilim insanı Polonya'daki Casimir IV'ün mezarına girdi ancak birkaç hafta içinde 10'u öldü. Onlarca yıl sonra doktorlar, binlerce yıldır uykuda olan mantar sporlarının bu olayda rol oynamış olabileceğine dair bir teori geliştirdi.

MANTAR NASIL ÖLDÜRDÜ?



Bilim insanları, antik mezarların kazılmasının ardından yaşanan ölümlerle ilişkilendirilen zehirli mantar Aspergillus flavus'tan yeni bir molekül sınıfı izole etmeyi başardı.



Daha sonraki araştırmalar, mezarlarda bulunan toksinlerin özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde akciğer enfeksiyonlarına yol açabilen mantarı içerdiğini ortaya çıkardı.



KANSERE KARŞI SAVAŞACAK



Şimdi, aynı mantar, umut vadeden yeni bir kanser tedavisinde kullanılabilir.



Amerikalı bilim insanları, A. flavus'tan izole ettikleri kimyasalları değiştirerek lösemi hücrelerine karşı test ettiler.



Nature Chemical Biology dergisinde yayımlanan bulgular, mevcut onaylı ilaçlarla rekabet edebilecek ve mantar kaynaklı ilaçlar için yeni ufuklar açabilecek “umut verici” bir kanser öldürücü bileşiği ortaya koydu.

