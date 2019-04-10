Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ailesi, Kaşıkçı davasında hiçbir uzlaşma konusunu görüşmediklerini açıkladı.



Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabında ailesi adına yaptığı açıklamada, Kaşıkçı davasının devam ettiğini belirterek, "Dava kapsamında daha önce hiçbir şekilde uzlaşma konusunun görüşülmediğini ve halihazırda da böyle bir görüşme yapılmadığını vurgulamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Salah, "Kaşıkçı'nın varisleri ve ailesi olarak, bu cinayeti işleyen, ortak olan, katkı sağlayan ya da herhangi bir ilgisi bulunanların, adalete teslim edileceğini ve cezasını çekeceğini vurguluyoruz." ifadelerine yer verdi.



Bu kapsamda elinde herhangi bir delil ya da bilgi olan herkesin yargıya ulaştırmasını talep eden Salah, adaletin tesisinin kutsal olduğunu belirtti.



Salah, insanların Kaşıkçı davasındaki gelişmeleri bilmek istemesini anladıklarını, hukuki olarak izin verildikten sonra gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacaklarını aktardı.



Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü