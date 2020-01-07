Kasım Süleymani bugün memleketi Kirman'da defnedilecek

İran bugün Kasım Süleymani'yi son yolculuğuna uğurluyor.



Süleymani'nin cenazesi, Başkent Tahran'da düzenlenen törenin ardından memleketi Kirman'a gönderildi.

Cenaze sabah saatlerinde Kirman Havalimanı'na ulaştı. Kirman'da cenaze töreninin yapılacağı alana şehir merkezinden ve çevre bölgelerden çok sayıda katılım gerçekleşiyor.

Şehrin bayraklarla kan kırmızı bir renge büründüğü belirtilirken İran halkı bölgede ''Ne teslim ne münazara intikam istiyoruz'' sloganları atıyor.

Dün Süleymani için Tahran'da gerçekleşen tören

Yoğunluk nedeniyle defin saatinin ne zaman olacağı tam belirtilemezken cenaze namazına hem siyasi hem de askeri isimler katılacak. Törene katılan Devrim Muhafızları Genel Komutanı Selami gerçekleştirdiği konuşmasında intikam vurgusu yaptı.