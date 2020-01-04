Kasım Süleymani için cenaze töreni düzenleniyor

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bugün önce Yeşil Bölge'de ardından Kerbela ve Necef'te üst düzey isimlerin de katılımıyla törenler düzenlenecek.



Törenlerden sonra Kasım Süleymani'nin cenazesinin Tahran'a gönderilmesi bekleniyor. Saldırıda ölenler arasında bulunan Haşdi Şabi'nin iki numaralı ismi Ebu Mehdi el Mühendis'in cenazesi ise Necef'te toprağa verilecek.



ABD, Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda Haşdi Şabi konvoyunu SİHA'larla hedef almış, saldırıda İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü'nün komutanı Kasım Süleymani öldürülmüştü.



General Kasım Süleymani İran'ın bölgedeki nüfuz alanını genişletmesini sağlayan yurtdışı operasyonlarını yönetiyordu.



ABD tarafından öldürülen 62 yaşındaki Kasım Süleymani'nin İran rejimi tarafından yerinin doldurulmasının güç olduğu konuşuluyor.



Suriye iç savaşında Beşşar Esad'ın savaş stratejisinin baş mimarı da İranlı komutan Kasım Süleymani'ydi.



Lübnan'da ülkenin en büyük silahlı gücü olan Hizbullah'ı Filistin'de İslami Cihad'ı kuran ve destekleyen isimdi.