Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham: 40 ölü (Defin ertelendi)

İran'da bugün Kasım Süleymani'nin memleketi Kirman'da cenaze töreni düzenleniyor.



Süleymani'nin cenazesi başkent Tahran'da düzenlenen törenin ardından memleketi Kirman'a ulaştı. Cenaze töreni esnasında çıkan izdihamda 40 kişi yaşamını yitirirken, 213 kişi de yaralandı.

DEFİN İŞLEMİ ERTELENDİ

Kasım Süleymani'nin cenaze töreni esnasında daha fazla can kaybı yaşanmaması için defin işleminin ertelendiği belirtiliyor. Cenazenin ne zaman defin edileceği ise henüz açıklanmadı.

Kirman'da cenaze töreninin yapılacağı alana şehir merkezinden ve çevre bölgelerden çok sayıda katılım gerçekleşti.

Şehrin bayraklarla kan kırmızı bir renge büründüğü belirtilirken İran halkı bölgede ''Ne teslim ne münazara intikam istiyoruz'' sloganları atıldı.

Dün Süleymani için Tahran'da gerçekleşen tören

Törene katılan Devrim Muhafızları Genel Komutanı Selami gerçekleştirdiği konuşmasında intikam vurgusu yaptı.