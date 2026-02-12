Kask tartışması büyüdü, Ukraynalı sporcu Olimpiyat'tan diskalifiye edildi

Kask krizinin beraberinde getirdiği soruşturma sonucunda Uluslararası Olimpiyat Komitesi Ukraynalı atleti diskalifiye etmeye karar verdi. Olimpiyat Komitesi Başkanı Kirsty Coventry'nin Heraskevyiç ile pistte görüştüğü ve kararın kendisine iletildiği belirtildi. Ukraynalı atletin ekibi, kararı Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) temyiz edeceklerini açıkladı.

Olimpiyat Komitesi'nden de duruma ilişkin açıklamalar geldi. Komite başkanı Coventry, "Buraya gelip onunla yüz yüze konuşmanın gerçekten önemli olduğunu düşündüm," dedi. “Maalesef bir çözüme ulaşamadık. Heraskeviç hiçbir uzlaşma biçimini düşünmedi. Duygusal bir sabahtı, onun mesajıyla ilgili hiçbir itiraz yok ancak mesele mesajlar değil kurallar.” ifadelerini kullandı.