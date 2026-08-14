Kaskındaki zehirli yılanı fark etmedi, antrenmana çıktı

ABD'nin Arkansas eyaletinde bir lisede, Amerikan futbolu oyuncularından biri, antrenman sırasında kaskının içinde zehirli bir yılan buldu.

Olay eyaletin 20 bin nüfuslu şehri Maumelle'de yaşandı. Maumelle Lisesi'nde ısınma hareketlerinin ardından kaskının içinde alışılmadık bir hareket hisseden genç sporcu, kaskını inceleme için yardımcı antrenöre götürdü. Kaskın dolgularının arkasında 60 cm uzunluğunda bir pamuk ağızlı yılan bulundu.

Yılanın bir türlü dışarı çıkmaması sebebiyle hayvan kontrol görevlileri kaskı suya batırmak ve yılanı maşa ile yakalayarak dışarı çıkarmak zorunda kaldı. Hayvan hizmetleri teknisyenleri, yılanı “ölümcül bir pamuk ağızlı yılan” olarak tanımladı. Yılan, olayın ardından ormanlık bir alana bırakıldı.

Pamuk ağızlı yılan (su mokaseni), Kuzey Amerika'da yaşayan, engerekgiller familyasından çok zehirli yarı sucul bir yılan türü. Tehlike anında ağzını açarak içindeki beyaz ve pamuksu dokuyu göstermesinden bu adı almıştır. Bölgedeki en tehlikeli ve agresif yılanlardan biri olarak bilinir.