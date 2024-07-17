Kaspersky'den Yaz Olimpiyatları öncesi güvenlik uyarısı

Rus siber güvenlik firması Kaspersky, bu sene Fransa'nın başketni Paris'te gerçekleştirilecek olan 2024 Yaz Olimpiyatları öncesinde kimlik avı web sitelerini analiz ederek dolandırıcıların kullandığı ana temaları belirledi.

Kaspersky'den Yaz Olimpiyatları öncesi güvenlik uyarısı

Rus siber güvenlik firması Kaspersky güvenlik uzmanları, 2024 Yaz Olimpiyatları öncesinde dolandırıcıların artan bir şekilde kimlik avı web siteleri kullanarak kullanıcıları hedef aldığını belirtiyor.

Dolandırıcılar, sahte olimpiyat biletleri vaat ederek özel fiyatlar veya tükenmiş etkinlikler için boş koltuklar sunuyor. Bu siteler aracılığıyla kullanıcılar, kişisel bilgilerini paylaşırken dolandırılıyor ve maddi kayıplara uğruyor.

Ayrıca, Kaspersky uzmanları sahte ürün mağazaları ve düzenlenen çekilişler gibi başka yöntemlerle de saldırıldığını tespit etti. Güvenlik uzmanları, kullanıcıları bu tür dolandırıcılıklardan korumak için güvenli alışveriş yöntemlerini kullanmaları konusunda uyarıyor.

Paris Olimpiyatları yaklaşırken, Kaspersky'nin verdiği bilgiye göre dolandırıcılar özellikle insanların heyecan ve aciliyet duygularından faydalanarak bu tür girişimlerini artırıyor. Kaspersky, kullanıcıları resmi ve güvenilir kaynaklardan alışveriş yapmaya teşvik ediyor ve her türlü şüpheli teklife karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Bilinmeyen kaynaklardan gelen büyük indirimlere ve özel fırsatlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen uzmanlar, şu önerilerde bulundu:

"Verilerinizi güvence altına alın. Bilmediğiniz web sitelerinde kişisel ve finansal bilgilerinizi paylaşmaktan kaçının. URL'de 'https' ve tarayıcı çubuğunda bir asma kilit sembolü arayarak web sitesinin güvenli olduğundan emin olun. Güvenlik yazılımı kullanın. Kötü amaçlı yazılımlara ve kimlik avı saldırılarına karşı korunmak için antivirüs ve güvenlik yazılımınızı güncel tutun. Kaspersky, kullanıcılarını her türlü kimlik avı ve dolandırıcılıktan korur. Kendinizi eğitin. Yaygın dolandırıcılık taktikleri ve bunların nasıl fark edileceği hakkında bilgi sahibi olun. Siber güvenlik uzmanlarının ve resmi kaynakların güncellemelerini takip edin."

Paris Olimpiyatları | Belediye Başkanı Hidalgo, Seine Nehri'nin temizliğini kanıtlamak için yüzecek

Paris Olimpiyatları | Belediye Başkanı Hidalgo, Seine Nehri'nin temizliğini kanıtlamak için yüzecek

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

Tatil merkezlerinde domuz tehlikesi

DÜNYA HABERLERİ

ABD: Gazze sahiline kurulan yüzer iskele görevini tamamladı

ABD: Gazze sahiline kurulan yüzer iskele görevini tamamladı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından "acil durum" çağrısı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından "acil durum" çağrısı

Komşuda ormanlar yanmaya devam ediyor: Üç itfaiyeci yaralandı

Komşuda ormanlar yanmaya devam ediyor: Üç itfaiyeci yaralandı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'de mevkidaşlarıyla görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'de mevkidaşlarıyla görüştü

Rusya ile Ukrayna 190 savaş esirini takas etti

Rusya ile Ukrayna 190 savaş esirini takas etti

İsrail ordusu Nuseyrat mülteci kampına saldırılarını sürdürüyor

İsrail ordusu Nuseyrat mülteci kampına saldırılarını sürdürüyor

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...