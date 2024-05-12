Kassam Tugayları, Cibaliye'nin doğusunda İsrail askerlerini hedef aldı

Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, Cibaliye Mülteci Kampı'nın doğusunda İsrail askerlerini hedef aldıklarını duyurdu.

Kassam Tugayları, Cibaliye'nin doğusunda İsrail askerlerini hedef aldı
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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nın doğusundaki askerlerini havan toplarıyla hedef aldığını duyurdu.

İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Cibaliye Mülteci Kampı'nın doğusunda yaşanan çatışmalara ilişkin bilgi verildi.

İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, kampın doğusundaki İsrail askerlerini havan toplarıyla hedef aldığı aktarılan açıklamada, İsrail ordusuna ait Merkava tipi bir tankın Yasin-105 roketiyle vurulduğu, tankın alev aldığı, içindekilerin de öldüğü ve yaralandığı kaydedildi.

Merkava tipi bir tankın daha vurulduğu belirtilen açıklamada, İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri ile işbirliği içinde ağır kalibreli havan topları kullanılarak Zeytun Mahallesi'nin güneyindeki 8. Cadde ve 10. Cadde'de İsrail askerlerinin hedef alındığı ifade edildi.

İsrail ordusu, savaş uçakları ve toplarla Cibaliye Mülteci Kampı'na yoğun saldırılar düzenliyor. Kampta bulunan binlerce Filistinli Gazze kentinin batısına göç etmeye çalışıyor.

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