Kassam Tugayları: Gazze'nin kuzeyinde İsrail'e ait bir İHA ele geçirildi

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail'e ait bir İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) ele geçirildiğini açıkladı.

Kassam Tugayları: Gazze'nin kuzeyinde İsrail'e ait bir İHA ele geçirildi
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Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'da 'e ait istihbarat görevi yapan bir İHA'nın ele geçirildiği kaydedildi.

İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri de Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğu ve kuzey bölgelerine giren İsrail güçleriyle sabah saatlerinden bu yana çatışmalar yaşandığını ifade etti.

Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi'nin askeri kanadı Ulusal Direniş Tugayları ise Han Yunus'un orta kesimlerinde İsrail güçleriyle şiddetli çatışmalara girdiklerini aktardı.

Ulusal Direniş Tugayları, ayrıca İsrail'e ait bir askeri aracın hedef alındığını bildirdi.

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