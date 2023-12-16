Kassam Tugayları: Han Yunus ve Deyr el-Belah'ta İsrail askerleri hedef alındı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve orta kesimindeki Deyr el-Belah kentlerinde İsrail ordusunun hedef alındığını duyurdu.

Kassam Tugayları: Han Yunus ve Deyr el-Belah'ta İsrail askerleri hedef alındı
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AB: İsrail güçlerinin görevini yapan gazetecilere saldırıları kınıyoruz

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Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan ayrı ayrı açıklamalarda Gazze'yi işgal eden ordusuyla alakalı sahada yaşanan gelişmelere ilişkin bilgi verildi.

Han Yunus'ın doğusunda 3 İsrail tankının Yasin-105 füzeleriyle hedef alındığı, kentin kuzey doğusunda bir tankın da direnişçiler tarafından imha edildiği aktarıldı.

Kassam Tugayları: Han Yunus ve Deyr el-Belah'ta İsrail askerleri hedef alındı - 1

Yine kentin doğusunda İsrail askeri araçlarının bulunduğu noktanın bombalandığı, bir binada konuşlanan İsrail askerlerinin roketle hedef alındığı, ölü ve yaralılar olduğu ifade edildi.

Ayrıca 7 kişilik bir timin yere döşenmiş 2 patlayıcıyla hedef alındığı, aralarında ölü ve yaralıların bulunduğu, desteğe gelen başka birliğin de üçüncü bir patlayıcıyla hedef alındığı aktarıldı.

Deyr el-Belah kentinde de bir İsrail askeri aracının Yasin-105 füzeleriyle bombalanması sonucu kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

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