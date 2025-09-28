Kassam Tugayları: İsrail saldırıları sonucu Gazze'deki rehinelerle iletişim kesildi

Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'deki saldırıları sonucu İsrailli rehineler atan Angrest ve Omri Miran ile iletişimin kesildiğini açıkladı.



Kassam Tugayları, İsrail'den Gazze Şehri'nin bazı bölgelerinde rehineleri tehlikeden kurtarmak için yerel saatle 18.00'den itibaren 24 saat boyunca hava saldırılarını durdurmasını istedi.



İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun rehine anlaşması yapmasını ve Gazze'deki savaşı sona erdirmesini talep etmek için dün akşam bir kez daha meydanları doldurmuştu.

Netanyahu'nun konutu ve İsrail ordusu karargâhı önünde eylem yapan rehine yakınları, ABD Başkanı Donald Trump'ın önerdiği yeni planın kabul edilmesini istedi.



Haaretz gazetesinin bildirdiğine göre son ateşkes anlaşmasında serbest bırakılan rehine Doron Steinbrecher, rehinelerin serbest bırakılmasının İsrail'in en önemli önceliği olduğuna inanmak istediğini söyledi.

ABD'NİN YENİ PLANI

The Times of Israel gazetesinin bildirdiğine göre ABD'nin 21 maddelik teklifi, bu hafta başında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu sırasında Arap ve Müslüman liderlerle yapılan görüşmede sunuldu.

Teklifin, İsrail saldırılarının durması ve tüm İsrailli esirlerin 48 saat içinde serbest bırakılmasını, ABD'nin Filistin-İsrail diyalogunun kurulmasını sağlamasını, Filistinlilerin Gazze Şeridi'nde kalmasının teşvik edilmesini ve Hamas'ın yeni yönetimde yer almamasını içerdiği kaydedildi.