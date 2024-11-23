Kassam Tugayları: İsrail saldırısında bir kadın esir öldü

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegram'dan yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.



Ebu Ubeyde, İsrailli esirleri korumakla görevli kişilerle haftalardır kesintiye uğrayan temasın yeniden sağlanmasının ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail ordusunun saldırılarına maruz kalan bölgedeki İsrailli bir kadın esirin öldüğü bilgisinin netleştiğini kaydetti.



Ayrıca bir diğer İsrailli kadın esirin hayatının da tehlikede olduğunu belirten Ebu Ubeyde, İsrailli esirlerin hayatından tümüyle "savaş suçlusu" İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile hükümeti ve ordu komutanlarının sorumlu olduğunu vurguladı.



Ebu Ubeyde ayrıca Netanyahu, hükümeti ve ordu komutanlarının İsrailli esirlerin acı çekmesine ve ölmesine neden olmaya devam ettiğini söyledi.



İsrail ordusu, 5 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyine yoğun saldırılar düzenliyor.