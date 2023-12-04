Kassam Tugayları, İsrail’e ait 28 askeri aracı vurdu

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde İsrail ordusuna ait hedeflerin vurulduğu belirtildi.



Son 24 saatte Gazze'deki tüm cephelerde İsrail ordusuna ait 28 askeri aracın hedef alındığına dikkat çekilen açıklamada, söz konusu araçlardan bazılarının tümüyle bazılarının da kısmen imha edildiği kaydedildi.



Açıklamada, İsrail ordusunda can kayıplarının olduğu vurgulandı.



Ayrıca açıklamada, İsrail'deki hedeflere yönelik çok sayıda roket fırlatıldığı aktarıldı.