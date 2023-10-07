Kassam Tugayları kimdir? Adını  İzzeddin el-Kassam'dan alıyor

İzzeddin el-Kassam Tugayları (Kassam), Filistin İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) silahlı kanadı olarak 1992'da İsrail'in Filistin işgaline karşı mütevazı bir tüfekle başladığı direnişini, şimdi bir orduya sahip olarak yürütüyor.
Kassam, adını Filistin'deki İngiliz sömürgeciliğine karşı silahlı mücadele verirken 1935'te hayatını kaybeden Suriye asıllı Filistin lideri Şeyh İzzeddin el-Kassam'dan aldı.
Hamas'ın askeri gücündeki artıştan sonra 1992 yılında örgüt, İzzeddin el-Kassam Tugayları adıyla, silahlı bir direniş kanadı kurmaya karar verdi.
Kassam'ın kuruluşuna, Hamas öncesinde Gazze'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) "Mecd", "Filistinli Mücahitler" gibi bazı farklı isimler altında çalışmaları zemin hazırladı.
Stratejileri ve yapısı
Tugaylar, 1 Ocak 1992'de kendilerine bağlı bir hücre tarafından yayınladığı ilk açıklamayla, Hamas'ın silahlı kanadı olduğunu duyurdu. Tugaylar, 80 öncesi Filistinli Marksist grupların aksine strateji olarak sadece Filistin toprakları içerisinde eylem yapmayı benimsiyor.
Filistin dışından milis destek kabul etmiyor
Filistin dışından hiçbir milis desteğini kabul etmeyen grup, mensuplarını dini, kültürel ve ahlaki yoğun bir eğitim sürecinden geçiriyor.
Gilad Şalit'i esir almışlardı
Tugaylar, askerleri esir almak gibi bir çok operasyon da yapmıştı. Bunların en önemlisi 2005'de İsrailli er Gilad Şalit'i esir alması ve böylelikle İsrail'le antlaşma yaparak bin 27 Filistinli'yi serbest bıraktırması olmuştu.
Kassam, Gazze'ye karşı (2008 ve 2012) yıllarında açılan savaşta İsrail'e karşı koyma imkanı sağlamakla kalmamış aynı zamanda büyük teknolojik imkanlara sahip İsrail Ordusu'na büyük zararlar vermişti.
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