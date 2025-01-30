Kassam Tugayları, liderleri Deif'in öldüğünü doğruladı

Gazze 'nin altındaki tünel ağının da mimarı olarak bilinen Kassam Tugayları lideri Muhammed Deif'in hayatını kaybettiği açıklandı. Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde, açıklamasında Deif'in ne zaman ve nasıl öldüğüne dair ayrıntı vermedi. Deif'in yanı sıra Kassam Tugayları Askeri Konseyi üyelerinden Mervan İsa, Gazi Ebu Tamah, Raid Sabit, Rafi Selame, Ahmed Gandur ve Eymen Nevfel'in de yaşamını yitirdiği belirtildi.

7 EKİM'İN MİMARI OLARAK GÖSTERİLMİŞTİ



7 Ekim saldırılarının mimarı olarak gösterilen Deif İsrail için en önemli hedeflerden biri haline gelmişti.



Deif hayatı boyunca İsrail tarafından pek çok suikast girişiminin hedefi olmuş ancak hepsinden kurtulmayı başarmıştı



Gerçek ismi Muhammed Diab El Masri olan Hamas komutanı Deif yani Misafir lakabıyla tanınıyordu.



Deif'in 7 suikast girişiminden kurtulduğu belirtiliyordu.



İsrail ise 13 Temmuz'da düzenlediği hava saldırısında Deif'in öldürüldüğünü duyurmuştu.