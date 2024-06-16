Kassam Tugayları: Refah'taki operasyonumuz İsrail ordusunun başarısızlığının yeni bir teyididir

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail askerlerine yönelik kurduğu "karma ve nitelikli pusu"nun direnişin karşısında İsrail ordusunun başarısızlığının yeni bir teyidi olduğunu belirtti.

Kassam Tugayları: Refah'taki operasyonumuz İsrail ordusunun başarısızlığının yeni bir teyididir

Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Refah'ta gerçekleştirdiğimiz karma ve nitelikli operasyon, direnişimiz karşısında düşmanın başarısızlığının yeni bir teyididir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Düşmana ('e) acı darbelerimiz nerede olursa olsun devam edecek. İşgal ordusu topraklarımızın her yerinde ölüm pusularından başka bir şey bulamayacaktır."

Kassam Tugayları'ndan dün yapılan yazılı açıklamada, Refah kentinin batısında yer alan Tel es-Sultan'daki Es-Suudi bölgesine giren İsrail askeri aracına karma pusu kurulduğu ve "Yasin 105" roketleriyle hedef alındığı, içindeki askerlerin öldüğü ve yaralandığı belirtilmişti.

Kassam Tugayları'nın açıklamasının ardından, İsrail ordusu da yaptığı açıklamada, 'nin güneyinde yaşanan çatışmalarda 8 askerinin öldüğünü doğrulamıştı.

Açıklamada, Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda, biri 601'inci İstihkam Taburu bölük komutan yardımcısı olmak üzere 8 askerin öldürüldüğü belirtilmişti.

Böylelikle, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana ölen İsrailli asker sayısı 306'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 658'e yükseldi.

Saldırılarda ayrıca 1936'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 3 bin 835 İsrail askeri de yaralandı.

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