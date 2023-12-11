Kassam Tugayları: "Son 48 saatte 40 İsrail askerini öldürdük"

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, son 48 saatte 40 İsrail askerini öldürdüklerini, 44 askeri aracı imha ettiklerini duyurdu.

Kassam Tugayları: "Son 48 saatte 40 İsrail askerini öldürdük"

Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Son 48 saatte Şeridi'ndeki çatışmaların tüm cephelerinde 44 askeri aracı tamamen veya kısmen imha ettik." ifadelerine yer verildi.

Kassam Tugaylarının, "Gazze Şeridi’ne karadan giren güçlerini hedef aldığı eylemlerinde 40 İsrail askerini öldürdükleri ve onlarcasını yaraladıkları" belirtildi.

Açıklamada, "bubi tuzakları ile çok sayıda binanın havaya uçurulduğu, İsrail güçlerine ait saha komutanlığı merkezinin hedef alındığı, askerlerin toplandığı alanların havan topları ve kısa menzilli roketlerle hedef alındığı" bilgisine yer verildi.

İsrail henüz buna ilişkin açıklama yapmadı.

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