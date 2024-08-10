Kassam Tugayları'ndan Sinvar'a bağlılık yemini

Hamas, İran’da suikasta uğrayan Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin yerine, hareketin Gazze Şeridi sorumlusu Yahya Sinvar'ın seçildiği açıklamıştı. Kassam Tugayları Sinvar'a bağlılık yemini ettiğini duyurdu.

Kassam Tugayları'ndan Sinvar'a bağlılık yemini

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, hareketin siyasi büro başkanlığına seçilen Yahya Sinvar'a bağlılığını duyurdu.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin Telegram hesabından yayımladığı açıklamada, "Kassam Tugayları, Komutan Yahya Sinvar'a biat ediyor ve kararlarını tam olarak yerine getirmeye hazır olduğunu teyit ediyor." ifadelerini kullandı.

Ebu Ubeyde'nin açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Kassam Tugayları, şehit komutanımız İsmail Haniye'nin yerine Hamas liderliğine Yahya Sinvar'ın seçilmesini, hareketin canlılığını ve gücünde olduğunun kanıtı olarak görüyor."

Hamas, 'ın başkenti Tahran'da 31 Temmuz'da suikasta uğrayan İsmail Haniye'nin yerine, hareketin siyasi büro başkanlığına Yahya Sinvar'ın seçildiğini duyurmuştu.

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