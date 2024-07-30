Kassam Tugayları'ndan Lübnan mesajı: Eminiz ki sizler görevi tamamlayacaksınız

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Lübnan'daki direniş güçlerine görüntülü mesaj gönderdi.

Kassam Tugayları'ndan Lübnan mesajı: Eminiz ki sizler görevi tamamlayacaksınız

Kassam'ın Telegram hesabında yayımlanan videonun başında İsrail Savunma Bakanı Yaov Gallant'ın temmuz başında 'daki Hizbullah'a hitaben yaptığı konuşmada geçen "Refah'tan çıkan tank, Litani'ye ulaşabilir" şeklindeki ifadesine yer verildi.

Ardından direniş güçlerinin İsrail ordusuna ait tankları imha ettiği anların yer aldığı videoda, "Lübnan'daki direniş güçlerine mesajımızdır: Bunlar, Gallant'ın Refah'tan çıkacağını söylediği tanklar. Biz, eminiz ki sizler görevi tamamlayacaksınız" ifadeleri kullanıldı.

Video, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın yaklaşık 2 hafta önce İsrail'e hitaben sarf ettiği "Tankınız kalmayacak" sözleriyle son buldu.

Öne Çıkan Video

Hamas'ın askeri lideri Deif'in vurulma anı

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