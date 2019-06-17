Avrupa Parlamentosu'nun 26 Mayıs'taki seçimlerini kazanarak İspanya'nın 54 sandalyeli kontenjanına seçilen siyasetçiler, Madrid'deki İspanyol Meclisi'ne gelerek Avrupa parlamenteri mazbatalarını aldı ve yemin etti.



AP parlamenteri seçilen İspanyol siyasetçiler arasında tutuklu olarak yargılanan eski Katalonya Özerk Hükümeti Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras, cezaevinden çıkamadığı için mazbatasını alamadı. Cezaevinden çıkış izni vermeyen Yüksek Mahkeme, Junqueras'ın Avrupa parlamenteri olarak kazanacağı dokunulmazlık hakkının, davanın karar aşamasında sorun teşkil edeceğini savundu.



Kaçak olarak Belçika'da yaşayan eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont ve eski Katalonya Özerk Hükümeti üyesi Antoni Comin ise haklarında İspanya ulusal topraklarında arama ve tutuklama emri bulunması nedeniyle Madrid'e gelmedi.



Puigdemont ve Comin, Avrupa parlamenteri mazbatalarını alması için noter aracılığıyla avukatları Gonzalo Boye'ye vekalet verdi. Madrid'deki İspanyol Meclisi'ne gelen Boye'nin Puigdemont ve Comin adına mazbatalarını alma girişimi ise JEC tarafından reddedildi. JEC, mazbatanın verilmesi için AP'ye seçilen adayların bizzat gelmesini şart koştu.



Öte yandan, AP'de İspanya'yı temsil edecek 54 parlamenterin listesini resmi olarak açıklayan JEC, ayrılıkçı Katalan siyasetçilerden Junqueras, Puigdemont ve Comin'in yerlerini boş bıraktı. Yapılan açıklamalarda, mazbatasını alamayan Katalanların üyesi olduğu siyasi partilerin listesindeki diğer adayların boş yerlere alınacağı belirtildi.



Bu arada Junqueras, Puigdemont ve Comin'in, Avrupa parlamenteri seçilmelerine rağmen mazbatalarını alamamalarından dolayı konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıyacakları duyuruldu.



AP'nin seçimlerin ardından ilk genel oturumu 2 Temmuz'da yapılacak.

