Katalonya'da kara kedi alarmı: Sahiplenmek yasaklandı

Katalonya'nın kuzeydoğusundaki İspanyol kasabası Terrassa, Cadılar Bayramı sırasında hayvan barınaklarından siyah kedilerin evlat edinilmesini yasakladı.

Yasak, "uğursuz ritüellerin” önlenmesi gerekçesiyle getirildi.

Yerel hayvan refahı servisi, kedilerin zarar görmesini veya sahne dekoru olarak kullanılmasını önlemek için 6 Ekim'den 10 Kasım'a kadar kara kedilerin bakımı veya evlat edinilmesi ile ilgili tüm taleplerin reddedileceğini açıkladı.

Belediye Başkan Yardımcısı Noel Duque, RTVE televizyonuna verdiği demeçte, Cadılar Bayramı sürecinde siyah kedilerin evlat edinilme taleplerinin genellikle arttığını söyledi.

Siyah kediler Batı kültüründe genellikle büyücülükle ilişkilendiriliyor ve uğursuzluk olarak görülüyor. Japonya ve Mısır dahil birçok başka kültürde ise refah ve şansın sembolü olarak görülüyor.

BBC'nin aktardığına göre Terassa belediye meclisi, kasabada kara kedilere karşı zulüm vakası kaydedilmediğini, ancak diğer bölgelerde vakalar yaşandığını ve kararın hayvan refahı gruplarının uyarıları üzerine alındığını belirtti.

Duque, “İnsanların moda olduğu için veya dürtüsel olarak evlat edinmelerini önlemeye çalışıyoruz. Herhangi bir korkunç uygulamayı önlemek için” dedi.

KASABADA 12 SİYAH KEDİ VAR

Katalan Haber Ajansı'na göre Terrassa'da 9 bin 800'den fazla kedi yaşıyor ve şehrin evlat edinme merkezinde yaklaşık 100 kedi bulunuyor. Bunların 12'si siyah renkli.

Yasak süresince istisnalar, evlat edinme merkezi tarafından bireysel olarak değerlendirilecek ve normal evlat edinme talepleri Cadılar Bayramı'ndan sonra yeniden başlayacak.

