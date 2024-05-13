Katalonya'da parlamento seçimi: Sosyalist Parti 42 vekil elde etti

İspanya'nın doğusunda son yıllarda ayrılıkçı girişimlerle gündeme gelen Katalonya Özerk Yönetimi'nde yerel parlamento seçimleri yapıldı. Seçimleri, Katalonya Sosyalist Partisi kazandı.

Katalonya'da parlamento seçimi: Sosyalist Parti 42 vekil elde etti

Katalan yerel parlamentosunda 2010'dan sonra ilk defa ayrılıkçı siyasi partiler çoğunluğu kaybetti.

135 sandalyeli Katalan parlamentosunda Katalonya Sosyalist Partisi 42 koltuk elde etti. Eski Katalan hükümet başkanı olan ve 'da hakkındaki tutuklama kararından dolayı Fransa'da bulunan Carles Puigdemont'un liderliğini yaptığı Katalonya İçin Birlik 35, Katalonya Cumhuriyetçi Solu 20, sağ görüşlü Katalonya Halk Partisi 15 sandalye kazandı.

Katalonya'da hükümet kurabilmek için mecliste 68 çoğunluk gerekiyor.

Hiçbir parti bu sayıya ulaşamadı. Bu nedenle birinci olan Katalonya Partisi'nin diğer partilerde anlaşarak hükümet kurması gerekecek.

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