Katar, ateşkes anlaşmasının son taslağını İsrail ve Hamas'a iletti

Gazze'deki savaşı sonlandırmak ve rehineleri serbest bırakmak için ara buluculuk yapan Katar, ateşkes anlaşmasının "son" taslağını İsrail ve Hamas'a teslim etti.



Görüşmelere yakın bir yetkilinin verdiği bilgiye göre İsrail'in istihbarat yetkilileri, Donald Trump'ın Ortadoğu özel temsilcisi ve Katar başbakanı arasındaki görüşmelerin ardından Doha'da günün erken saatlerinde büyük bir ilerleme katedildi.



Yetkili, gece yarısından sonra Doha'da İsrail'in casus şefleri, Başkan seçilen Trump'ın Ortadoğu temsilcisi ve Katar başbakanı arasında yapılan görüşmelerin ardından bir sonuca ulaşıldığını söyledi.