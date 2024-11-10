Katar, ateşkes görüşmelerinden resmen çekildi: Şimdi ne olacak?

Katar hükümeti, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerindeki arabuluculuk görevini askıya aldığını doğruladı.



Ülke, Hamas ve İsrail'in müzakerelere "istekli" olduklarını göstermeleri halinde çalışmalarına yeniden başlayacağını duyurdu.

"10 GÜN ÖNCE KARARIMIZI BİLDİRDİK"



Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Katar, son anlaşma girişimleri sırasında taraflara 10 gün önce, bu turda anlaşma sağlanamaması halinde Hamas ile İsrail arasında arabuluculuk çabalarını durduracağını bildirmişti. Taraflar bu acımasız savaşı sona erdirme konusundaki istek ve ciddiyetlerini ortaya koyduklarında Katar bu çabalara yeniden başlayacaktır." denildi.



Hamas'ın, Obama yönetiminin talebi üzerine 2012'den bu yana Katar'ın başkentinde bir siyasi merkezi bulunuyor.

HAMAS'IN DOHA OFİSİ KAPATILACAK MI?



Bazı haber ajansları, Hamas'ın "iyi niyetli bir anlaşma müzakere etmeyi reddetmesi" nedeniyle Doha'daki siyasi ofisinin kapatılacağını öne sürdü. Ancak Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hamas'ın Doha ofisine ilişkin medyada yer alan haberler doğru değildir." denildi.



ABD ve Mısır'ın yanı sıra Katar da, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de bir yıldır süren savaşta ateşkesi sağlamak için yapılan ve şimdiye kadar sonuçsuz kalan görüşmelerde önemli rol oynadı.

Ancak ilişkide bir değişimin olduğuna dair artan kanıtlar var.

DEĞİŞEN SİYASİ YAPI

Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürülmesinin ardından Hamas, Doha'daki küçük bir salonda iki saatlik bir tören düzenledi.

Daha önce suikasta uğrayan Hamas lideri İsmail Haniye için resmi devlet gözetimi ve güvenliği altında üç günlük yas düzenlenmişti.

HAMAS SAVAŞIN TAMAMEN SONLANMASINI İSTİYOR



Ekim ortasındaki son görüşme turu, Hamas'ın kısa vadeli bir ateşkes önerisini reddetmesiyle bir anlaşmaya varamadı.

Filistinli grup, savaşın tamamen sona ermesi ve İsrail birliklerinin Gazze'den tamamen çekilmesi çağrısında bulunmaya devam ediyor.

TRUMP DÖNEMİ VE GAZZE'DE ATEŞKES



Netanyahu ve sağcı koalisyonu da şimdiye kadar her türlü girişimi defalarca reddetti. Şimdi, Donald Trump'ın başkanlığının Netanyahu iktidarını daha da güçlendirmesi bekleniyor.



Trump'ın bölgeye nasıl bir yaklaşım sergileyeceği henüz belirsizliğini korurken, İsrail'in kendi şartlarına göre hareket etmesine izin vermesinin daha muhtemel olduğu düşünülüyor.

