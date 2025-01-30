Katar Emiri Al Thani, Suriye'yi ziyaret eden ilk lider oldu

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani resmi ziyarette bulunduğu Suriye'de Devlet Başkanı Ahmed Şara tarafından karşılandı. Katar Emiri Al Thani, Esad rejimi sonrası Suriye'yi ziyaret eden ilk lider oldu.

Katar Emiri Al Thani, Suriye'yi ziyaret eden ilk lider oldu

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani, Esad rejiminin devrildiği 'ye geldi.

Şam Uluslararası Havalimanı'na gelen Al Thani'yi Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara karşıladı.

Havalimanındaki karşılamaya ayrıca Suriye Başbakanı Muhammed el-Beşir, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra ve Katar'ın Şam Büyükelçiliği'nin çok sayıda yetkilisi katıldı.

Al Thani, Esad rejimi sonrası Suriye'yi ziyaret eden ilk lider oldu.

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