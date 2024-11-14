Katar Emiri El Sani, Ankara'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri El Sani, Ankara’da bir araya geldi. İki liderin, stratejik iş birliği ve bölgesel krizleri ele alması bekleniyor. Görüşmenin odağında Filistin topraklarındaki İsrail saldırıları yer alacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed El Sani'yi Ankara'da ağırlıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri El Sani'yi Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.
Görüşmenin ardından Külliye'de Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Onuncu Toplantısı düzenlenecek. Toplantıda Türkiye ile Katar arasında 9 yeni anlaşma imzalanması bekleniyor.
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