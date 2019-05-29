Katarlı diplomatların uçağının Suudi Arabistan'ın Cidde kentine indiği bildirildi. Suudi Kralı Selman Bin Abdulaziz, Katar Emiri El Sani'yi Mekke'deki zirveye davet etmişti.
Kral Selman zirve kararını 12 Mayıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri kara sularında 4 ticari kargo gemisinin sabotaja uğraması ve 14 Mayıs'ta Suudi Arabistan'daki iki petrol tesisine İHA saldırısı düzenlenmesinin ardından aldı.
Riyad yönetimi, Yemen'deki Husilerin üstlendiği drone saldırılarının arkasında İran'ın olduğunu savunuyor.
Zirvenin Katar'in Körfez ülkeleriyle ilişkileri açısından da önemi büyük. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır 2017'nin haziran ayında teröre destek verdiği iddiasıyla Katar ile diplomatik ilişkilerini kesmiş, ülkeye ekonomik abluka uygulamaya başlamıştı.
Katar Emiri El Sani Suudi Arabistan'daki zirveye katılıyor
NTV HaberDünya
Suudi Arabistan'ın Mekke kenti Körfez İşbirliği Konseyi'nin olağanüstü zirvesine ev sahipliği yapacak. İran ile devam eden gerginliklerin masaya yatırılacağı Konsey, Katar ve Körfez ülkeleri arasında 2 yıldır devam eden kriz açısından da önemli. Suudi Kralı'nın davetiyle Katar da zirveye katılacak.
Katarlı diplomatların uçağının Suudi Arabistan'ın Cidde kentine indiği bildirildi. Suudi Kralı Selman Bin Abdulaziz, Katar Emiri El Sani'yi Mekke'deki zirveye davet etmişti.