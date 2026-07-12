Katar Emiri El Sani'nin babası yaşamını yitirdi

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin babası yaşamını yitirdi.

Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan açıklamada, eski emir Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin bu sabah saatlerinde hayata veda ettiği bildirildi.

Emirin babası Şeyh Hamad bin Halife Al Sani, 74 yaşındaydı.

GÖREVİ 2013 YILINDA OĞLUNA DEVRETTİ

Şeyh Hamad, 1995 ile 2013 yılları arasında Katar Emiri olarak görev yapmıştı. Koltuğunu oğlu Temim bin Hamas Al-i Sani'ye bırakan Hamad, "Artık yeni neslin iktidarda rol alması gerektiğini" söylemişti.