Katar Emiri, Macron ile görüştü: Gazze'deki insani ara ve kalıcı ateşkes

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar Emiri Şeyh Temim ile Macron başkent Doha'da bir araya geldi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede, ayrıca İsrail saldırısı altındaki Gazze Şeridi ile işgal altındaki Batı Şeria'da yaşanan gelişmeler de konuşuldu.



Şeyh Temim, görüşmede Gazze Şeridi'ndeki sivillerin korunmasının ve insanı yardımların ulaştırılmasının önemini vurguladı. İki devletin kurulmasını öngören çözümlerin oluşturulması gerekliliğine dikkati çekti.



Şeyh Temim, Gazze Şeridi'nde yeni insani ara ve kalıcı ateşkesin sağlanması için uluslararası çabaların önemine vurgu yaptı.

