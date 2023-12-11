Katar Emiri'nden Gazze ve Ortadoğu için diplomasi trafiği

Katar haber ajansı QNA'ya göre, Al Sani, başkentte düzenlenen Doha Forum'una katılmak üzere ülkeye gelen yetkilileri ve liderleri kabul etti.



Al Sani'nin, Guterres ile görüşmesinde, başta Gazze olmak üzere Filistin toprakları ve Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ele alındı.



Guterres, Hamas ve İsrail arasında esir takası için harcadığı çabadan ötürü Katar yönetimine teşekkür etti.



Katar Emiri Al Sani'nin, Senegal Cumhurbaşkanı Sall ve ABD'li Senatör Graham ile görüşmesinde ise ikili ilişkiler ve ortak ilgi alanına giren meseleler ele alındı.

