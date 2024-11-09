"Katar Gazze'de arabuluculuktan çekilecek" iddiası

İngiliz haber ajansı Reuters, Katarlı yetkililerin Hamas'ın Doha'daki siyasi ofisinin artık amacına hizmet etmediğine karar verdiğini iddia etti.



Katar'ın Hamas ve İsrail müzakere masasına dönmek için samimi bir istek gösterene kadar Gazze'de arabuluculuktan çekileceğini öne sürüldü. Ajans, Katar'ın kararını İsrail, Hamas ve ABD'ye bildirdiğini kaydetti.



Gazze'de dört haftadır ateşkes görüşmelerinin yapılmadığı ve bölgede ateşkes sağlanması için uluslararası çabaların sürdüğü ifade ediliyor.



Avrupa Birliği (AB), Gazze'de barış ve güvenliği sağlamaya yönelik "iki devletli çözüm" çağrısında bulunarak, bölgedeki tüm tarafları çözüm yönünde adımlar atmaya davet etti.