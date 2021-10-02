Katar ilk kez seçime gitti

Şura Meclisi adı verilen parlamentoya girebilmek için 234 aday yarıştı. Sandıklar saat 18.00 itibarıyla kapandı. Seçime katılım oranının yüzde 44 olduğu açıklandı.



Oylama sonucunda Şura Meclisindeki 45 sandalyeden 30'u belirlenecek. Diğer sandalyeler ise Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamed El Sani tarafından atanacak.



Oy sayımına başlanan seçim merkezlerinde adaylar ve temsilciler hazır bulunurken, sayım işlemi, gönüllülerin yardımıyla seçim merkezi yöneticisi gözetiminde gerçekleştiriliyor.

Seçim kararı, El Sani'nin 29 Temmuz'da yayımladığı kararnameye dayanıyor. Kararnameyle ülkede yasama görevini yerine getiren şura meclisi üyelerinin seçimle belirlenmesi öngörülmüştü.

