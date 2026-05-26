Katar, İran'a 12 milyar dolar iddiasını yalanladı

Amerika ve İran arasındaki olası anlaşmasına ilişkin muamma sürerken, taraflar dışında savaşta en ağır hasarı alan ülkelerden Katar 'a ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Doha yönetiminin ABD ile nihai anlaşmanın imzalanması durumunda İran'a 12 milyar dolarlık yardım yapmayı taahhüt ettiği öne sürüldü.

Ancak Katar'dan bu iddiaya yalanlama geldi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Haberlerin asılsız olduğunu belirten Ensari, iddiayı anlaşmanın başarısız olmasını ve diplomatik çabaları baltalamayı amaçlayan tarafların yayddığını kaydetti.

Katar'ın bölgesel ortaklarla koordineli olarak yürüttüğü diplomatik çabaların iyi bilindiğini aktaran Ensari, "Bu anlatılar, Katar'ın barışın tesisinde güvenilir uluslararası bir oyuncu olarak itibarını zedeleme girişimlerinden başka bir şey değildir." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün İran'la anlaşmanın çok yakın olduğunu ifade etmişti. Trump, anlaşmanın nihai detayları üzerinde görüşmelerin halen sürdüğüne işaret ederek, "Anlaşmanın son unsurları ve detayları şu anda tartışılıyor ve kısa süre içinde duyurulacak. Anlaşmanın diğer unsurlarına ek olarak, Hürmüz Boğazı da açılacak." değerlendirmesini yapmıştı.