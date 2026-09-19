Katar, İran'ın şartlarını ABD'ye iletti

İranlı güvenlik yetkilisi tarafından El Cezire'ye yapılan açıklamaya göre, Katar , Tahran'ın şartlarını Washington'a iletti.



Güvenlik yetkilisine göre İran şartları arasında, tüm cephgelerde savaşın sona erdirilmesi, İran'ın varlıklarının serbest bırakılması ve deniz ablukasının kaldırıması yer alıyor.