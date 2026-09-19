Katar, İran'ın şartlarını ABD'ye iletti
19.09.2026 18:39
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İran savaşı sona erdirmek için şartlarını ABD'ye iletti.
Katar'ın savaşı bitirmek için İran'ın şartlarını ABD'ye ilettiği ve ABD Başkanı Donald Trump'tan yanıt beklendiği açıklandı.
İranlı güvenlik yetkilisi tarafından El Cezire'ye yapılan açıklamaya göre, Katar, Tahran'ın şartlarını Washington'a iletti.
Güvenlik yetkilisine göre İran şartları arasında, tüm cephgelerde savaşın sona erdirilmesi, İran'ın varlıklarının serbest bırakılması ve deniz ablukasının kaldırıması yer alıyor.