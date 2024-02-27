Katar: İsrail ve Hamas arasında anlaşma sağlanamadı

AÇIKLANAN TEKLİF HENÜZ KABUL EDİLMEDİ



Buna göre 40 gün sürecek ateşkes boyunca rehine takaslarının gerçekleşeceği ve yardım kamyonlarının geçişinin sağlanacağı kaydedilmişti.



Katar ise açıklamasıyla bu teklifin henüz taraflar tarafından kabul edilmediğini duyurmuş oldu.



Katar'ın sözcüsü, Biden'ın gelecek ay gerçekleşeceğini duyurduğu ateşkes sürecinin zamanlaması hakkında isim yorum yapmayı reddetti.

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