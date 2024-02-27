Katar: İsrail ve Hamas arasında anlaşma sağlanamadı

Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Gazze'de ateşkes anlaşmasına ilişkin tarafların Paris'te hazırlanan taslak teklifi kabul etmediğini ve açıklanacak yeni bir gelişme olmadığını duyurdu.

Katar: İsrail ve Hamas arasında anlaşma sağlanamadı

Katar Dışişleri Bakanlığı 'de ateşkes ve rehine anlaşmalarına ilişkin duyurulacak hiçbir gelişme olmadığını çünkü İsrail ile Hamas'ın teklif üzerinde anlaşmaya varamadığını açıkladı.

Katar'ın bu süreçte İsrail ve Hamas taraflarının Paris'te hazırlanan taslak teklifi kabul etmeleri konusunda çaba gösterdiği bildirildi.

Günün erken saatlerinde ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze'de Ramazan ayı boyunca sürecek ateşkes anlaşmaları hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

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AÇIKLANAN TEKLİF HENÜZ KABUL EDİLMEDİ

Buna göre 40 gün sürecek ateşkes boyunca rehine takaslarının gerçekleşeceği ve yardım kamyonlarının geçişinin sağlanacağı kaydedilmişti.

Katar ise açıklamasıyla bu teklifin henüz taraflar tarafından kabul edilmediğini duyurmuş oldu.

Katar'ın sözcüsü, Biden'ın gelecek ay gerçekleşeceğini duyurduğu ateşkes sürecinin zamanlaması hakkında isim yorum yapmayı reddetti.

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