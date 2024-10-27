Katar: İsrail'in İran'a saldırısı, egemenliğin ve uluslararası hukukun ihlalidir

İsrail'in İran'a düzenlediği misilleme saldırısına tepkiler sürüyor.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile telefonda saldırıyı görüştü.



Bölgedeki gelişmelerin ele alındığı görüşmede Abdurrahman, İsrail'in saldırısını kınadıklarını ve bunu İran'ın egemenliğinin ve uluslararası hukukun ihlali olarak gördüklerini ifade etti.



Gerilimin tırmanmasının doğurabileceği sonuçlardan derin endişe duyduklarını kaydeden Abdurrahman, taraflara itidalli davranma ve güvenlik ve istikrarı bozabilecek fiillerden kaçınma çağrısı yaptı.



İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRISI



İsrail, İran’ın 1 Ekim’deki füze saldırılarına misilleme olarak İran’daki askeri hedeflere saldırı düzenledi.



İranlı yetkililer, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ile İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını duyurdu.

Hava savunma sistemlerinin saldırılara başarıyla karşı koyduğu ancak bazı noktalarda sınırlı hasar meydana geldiği belirtildi.



İsrail ise saldırının "başarıyla" tamamlandığını açıkladı.