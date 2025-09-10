Katar saldırısının şifreleri: İsrail ve ABD basınındaki senaryolar

İsrail, Hamas'ın, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 5 kişinin öldüğü saldırısına yanıt olarak Katar'ın başkenti Doha'da Hamas liderliğine saldırı düzenledi.

Saldırıda, toplantı halindeki Hamas'ın ateşkes müzakere heyeti hedef alındı. Heyetin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes için ilettiği teklifi tartışırken vurulduğu belirtildi.

Trump'ın, saldırı haberini kısa süre öncesinden aldığını, Katar'ı uyarmaya çalıştığını ancak saldırıyı engellemek için çok geç olduğunu söylemesi tartışma yarattı.

Katar, Ortadoğu'daki en büyük ABD askeri üssüne ev sahipliği yapan ve ABD'nin önemli bir yatırımcısı olan değerli bir müttefik.

TRUMP MEMNUN DEĞİL

Amerikan CNN International'a göre Trump'ın, saldırıyı durduraması, uluslararası itibarına büyük bir darbe vurdu. Trump, Gazze için yeni bir ABD ateşkes planını müzakere eden üst düzey Hamas ekibinin hedef alındığı saldırının kendi kararı olmadığını ve bunu öğrendiğinde hemen Katar'a haber verdiğini aceleyle açıkladı. Trump, “Bu durumdan memnun değilim. Bu olayın gelişme şeklinden hiç memnun değiliz” dedi.

CNN'e göre İsrail'in Doha'da güpegündüz düzenlediği saldırı, yurtdışında korkulan, sert güç kullanan bir lider olarak Trump'ın imajını zedeleyebilir. Çünkü bu saldırı, Ortadoğu'daki en büyük ABD üssüne ev sahipliği yapan ve Beyaz Saray'ın talebi üzerine Hamas ile Trump'ın yakında bir anlaşmaya varılacağını öngördüğü bir plan üzerinde müzakere eden önemli bir ABD müttefikinin egemenliğini açıkça çiğnedi.

BEYAZ SARAY NEDEN ÖFKELİ?

Bu, Trump'a yönelik kişisel bir hakaret olmakla kalmadı, aynı zamanda Netanyahu'nun hedeflerini ABD'nin kritik güvenlik öncelikleri üzerinde tuttu. Netanyahu'nun danışmanlarından Ron Dermer'in pazartesi günü Trump'ın elçisi Steve Witkoff ile görüşmesine rağmen, ABD başkanını küçük düşürecek bir operasyondan hiç bahsetmemesi, bazı Beyaz Saray yetkililerini öfkelendirdi.



"ÇOK HASSAS BİR DÖNEMDE GERÇEKLEŞTİ"

Büyükelçi Edward Djerejian, CNN International'a verdiği demeçte, “Saldırılar, Trump yönetimi, başkan ve elçisi Witkoff'un başkanın kapsamlı bir ateşkes, tüm rehinelerin serbest bırakılması, esir takası ve Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi için çaba gösterdiğini açıkça belirttiği ateşkes müzakerelerinin çok hassas bir döneminde gerçekleşti” dedi.

Saldırının yankıları, İsrail'in Gazze'deki savaşını sona erdirmek için müzakere yoluyla barış sağlanması umudunu kesin olarak sona erdirecek gibi görünüyor. Bunun da Netanyahu'nun saldırıyı önermesinin bir nedeni olabileceği, Gazze'de hâlâ hayatta olan İsrailli rehineler için ağır sonuçlar yaratabileceği belirtiliyor.

