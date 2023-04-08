Katar: Şiddetin genişlemesinden yalnızca İsrail sorumlu

Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlar ve burada yaşanan gerginliğin Gazze ve Lübnan'a sıçramasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.



İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırılarının kınandığı açıklamada, "Mescid-i Aksa'daki provokatif eylemleri sebebiyle şiddet dalgasının genişlemesinden yalnızca İsrail sorumludur." ifadesi kullanıldı ve taraflara, itidalli olma, sükuneti koruma ve gerilimi tırmandırmama çağrısı yapıldı.



Uluslararası topluma İsrail'i, uluslararası hukuku açıkça çiğneyen eylemlerine son vermeye zorlamak için acilen harekete geçme çağrısı yapılan açıklamada, Katar'ın, "Filistin davası, Filistin halkının meşru hakları ve bağımsız Filistin devletinin kurulmasını" destekleyen tutumu bir kez daha vurgulandı.



NE OLMUŞTU?



İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.



İsrail ordusu, Lübnan’dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.



İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti. İsrail ordusu, akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıklamıştı.



Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.



İsrail, roket saldırılarının, Hamas'ın Lübnan'da konuşlu unsurları tarafından düzenlendiğini duyurmuş ve Hamas’ı sorumlu tutmuştu.



İsrail, akşam saatlerinde Gazze'ye saldırı başlattığını açıklamış, buna karşılık Gazze'den İsrail yönüne roketler fırlatılmıştı.

