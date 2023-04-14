Katar: Suriye'nin Arap Birliği'ne dönmesi spekülasyon

Katar Başbakanı Al Sani, Katar'ın Esad rejimi konusundaki tavrının net olduğunu vurguladı.

Suriye'nin Arap Birliği'ne geri dönmesiyle ilgili çıkan haberleri "spekülasyon" olarak nitelendirdi. "Suriye ile normalleşmeye dair söylenen her şey sadece spekülasyon ve masada hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.

ÜYELİKLERİ ASKIYA ALINMIŞTI

Arap Birliği, Suriye'deki iç savaş nedeniyle 2011 yılında Suriye'nin birliğe üyeliğini askıya almıştı. Ancak dün, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Suudi Arabistan'a gitmişti.

Mikdad'ın 9'lu toplantıya Suriye'nin bakış açısını anlatmak üzere katılabileceği belirtiliyor.

Toplantıda Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin yanı sıra Mısır, Irak ve Ürdün de yer alacak.