Katar: Türkiye'nin tahıl anlaşmasının yeniden başlamasındaki çabalarını takdir ediyoruz

Katar, Ukrayna’dan tahıl sevkiyatına ilişkin anlaşmasının yeniden aktif hale getirilmesi yönünde Türkiye'nin sarf ettiği çabaları tekdir etti.

Katar: Türkiye'nin tahıl anlaşmasının yeniden başlamasındaki çabalarını takdir ediyoruz

İlişkili Haberler

Kremlin'den tahıl koridoru açıklaması: Türkiye'nin varlığı güvenin ana faktörüdür

Kremlin'den tahıl koridoru açıklaması: Türkiye'nin varlığı güvenin ana faktörüdür

Tahıl krizi sona erdi: Rusya'dan Türkiye açıklaması

Tahıl krizi sona erdi: 'dan Türkiye açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın, Karadeniz'den tahıl sevkiyatının yapılmasına dair Temmuz 2022'de İstanbul'da Ukrayna ile imzalanan anlaşmaya dönmesinden memnuniyet duyuldu.

"Katar Devleti, tahıl anlaşmasının yeniden başlaması için Birleşmiş Milletler'in (BM) ve Türkiye Cumhuriyeti'nin sarf ettiği tüm çabaları tekdir ediyor." denilen açıklamada, gıda güvenliğini korumak için bu anlaşmanın uzatılması yönündeki müzakerelerin sonuç vermesi temennisinde bulunuldu.

RUSYA ANLAŞMAYI ASKIYA ALMIŞTI

Rusya, 29 Ekim'de Ukrayna'dan tahıl ürünlerinin çıkışına ilişkin anlaşmayı askıya aldıklarını duyurmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'yı tahıl ihracı için oluşturulan insani koridoru istismar edip Sivastopol'daki deniz üssünde Rus Karadeniz Filosu'nun gemilerine ve altyapısına insansız hava araçlarıyla hava ve deniz saldırıları düzenlemekle suçlamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün, tahıl koridorunun eskiden olduğu gibi yeniden açıldığını bildirmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı da "Moskova'nın aldığı garantileri yeterli bulduğu ve Rusya yönetiminin tahıl anlaşmasındaki katılımına devam edeceğini" duyurmuştu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...