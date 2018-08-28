Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, Mubarek ile Hafız, Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi.
Görüşmede, ortak öneme sahip konuların yanı sıra iki ülke arasında askeri ve savunma alanlarında ikili ilişkilerin güçlendirilmesi konusu ele alındı.
Katar geçen yıl iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin güçlendirilmesi için Kuveyt'te askeri ataşelik açmıştı.
Katar ve Kuveyt'ten askeri işbirliği
Anadolu AjansıDünya
Katar Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Hamad Mubarek, Kuveyt Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Adil Ali el-Hafız'la iki ülke arasında askeri ve savunma alanda işbirliğinin güçlendirilmesini görüştü.
Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, Mubarek ile Hafız, Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi.