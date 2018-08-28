Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, Mubarek ile Hafız, Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi.

Görüşmede, ortak öneme sahip konuların yanı sıra iki ülke arasında askeri ve savunma alanlarında ikili ilişkilerin güçlendirilmesi konusu ele alındı.

Katar geçen yıl iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin güçlendirilmesi için Kuveyt'te askeri ataşelik açmıştı.