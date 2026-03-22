Katar'da askeri helikopter düştü

İran savaşında sık sık füze ve drone saldırılarıyla hedef alınan Körfez ülkelerinden Katar'da bir askeri helikopterin teknik arıza nedeniyle ülkenin kara sularına düştüğü açıklandı.

Katar Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, helikopterin rutin görevini yerine getirdiği sırada teknik arıza yaşadığı belirtildi. Açıklamada, mürettebat ile yolcuları bulmak için arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.