Katar'da askeri helikopter düştü, 6 kişi öldü

İran savaşında sık sık füze ve drone saldırılarıyla hedef alınan Körfez ülkelerinden Katar'da bir askeri helikopterin teknik arıza nedeniyle ülkenin kara sularına düştüğü açıklandı.

Katar Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, helikopterin rutin görevini yerine getirdiği sırada teknik arıza yaşadığı belirtildi.

Kazadan saatler sonra Katar İçişleri Bakanlığı bir açıklama daha yaptı. Katar karasularında meydana gelen helikopter kazasında 6 kişinin hayatını kaybettiği ve kayıp son kişiyi bulma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

