Katar'da ateşkes görüşmesi: CIA ile Mossad başkanları buluştu

Gazze'de sağlanan geçici ateşkesin uzatılması umutlarını besleyen iki önemli gelişme yaşandı.



İlk olarak Hamas dün, rehine takası anlaşması kapsamında 12 kişiyi daha serbest bıraktı. Serbest bırakılanların 10'unun İsrailli olduğu, ayrıca 2 Tayland vatandaşının da salıverildiği açıklandı.



Rehine takasının gerçekleşmesinin ardından sokağa çıkan İsrailliler sevinç gösterileri düzenledi.



Dünkü takas, 4 günlük ilk anlaşmanın uzatılmasıyla gerçekleşti. Anlaşma, Hamas'ın bırakacağı ilave her 10 rehine için ateşkesin 24 saat uzatılmasını öngörüyordu.



1'i çocuk 9'u kadın 10 israilli ile 2 Taylandlı rehinenin güvenle İsrail'e ulaşmasının ardından, 30 Filistinli de İsrail hapishanelerinden tahliye edildi.



Serbest kalanların 15'inin kadın 15'inin de çocuk olduğu açıklandı. Ofer Hapishanesinden salıverilenleri taşıyan otobüs Filistin sokaklarında coşkuyla karşılandı. Serbest kalan Filistinli çocukların da evlerinde büyük bir sevinç vardı.



MOSSAD VE CIA BAŞKANLARI BULUŞTU



İkinci gelişmenin adresi ise Katar oldu. İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk yapan Katar iki önemli misafiri ağırladı.



Amerikan ve İsrail istihbaratları CIA ile Mossad'ın başkanları Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi. Bir diğer arabulucu Mısır'ın istihbarat başkanının da Doha'da olduğu bildirildi.



Tarafların uzun soluklu yeni bir ateşkes ve daha fazla rehinenin serbest bırakılmasını ele aldıkları açıklandı. Görüşmelerde ilerleme sağlandığı belirtildi.



Ancak bu görüşmelere İsrail'deki aşırı sağ koalisyondan itiraz geldi. Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, savaşa geri dönülmezse Netanyahu'ya desteğini çekeceğini ilan etti. Ben Gvir, Netanyahu koalisyonuna 6 milletvekili ve 3 bakanla destek veriyor. İstifası halinde İsrail'de hükümetin düşmeyeceği hesaplanıyor.