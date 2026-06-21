Katar'da bir fabrikada patlama meydana geldi

Katar İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Doha 'nın kuzeyindeki Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada "teknik bir neden"le patlama meydana geldiği belirtildi.

Patlamanın ardından bölgeye sivil savunma ekiplerinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın bildirilmediği kaydedildi.

Açıklamada, patlamanın ardından fabrikanın bulunduğu bölgede yangın çıktığı aktarıldı.