Katar'da BM terörle mücadele ofisi kurulacak

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Şura Meclisi ile BM arasında, New York'taki BM Genel Merkezi'nde, Katar'da terörle mücadele ofisi kurulması için mutabakat zaptı imzalandı.



Habere göre, Katar Şura Meclisi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud, yaptığı açıklamada, ülkesinin terörle mücadeledeki rolünün önemine değinerek, Doha'da açılacak ofisin en kısa zamanda faaliyete geçmesi için çalışmalara başlanacağını belirtti.



Mahmud, ofisin görevlerinin, terörle ilgili sorunları daha iyi anlamak ve ele almak için politikalar oluşturmak, bütçe tahsis etmek, hükümetlerin terörle mücadeledeki eylemlerini izlemek ve ayrıca verilen uluslararası taahhütlerin uygulanmasını sağlamak olduğunu ifade etti.

